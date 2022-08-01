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1 час назад

ЦБ опроверг информацию в СМИ о росте стоимости ОСАГО с 1 августа

ТАССиещё 3

ЦБ РФ опроверг информацию в ряде СМИ о том, что с 1 августа увеличились тарифы по ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ опроверг информацию о росте стоимости ОСАГО с 1 августа
Фото: ТАССТАСС

"Информация ряда СМИ о вступлении в силу новых тарифов ОСАГО с 1 августа не соответствует действительности. Проект указания Банка России о расширении тарифного коридора, размещенный на сайте Банка России 22 июня, в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст России", - сообщил ЦБ.

Регулятор уточнил, что после того, как указание пройдет государственную регистрацию, оно будет опубликовано на сайте Банка России и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в понедельник, 1 августа, в России увеличится стоимость ОСАГО для большинства автовладельцев.

В конце июня Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны. Необходимость изменения тарифов регулятор объяснил резким подорожанием запчастей.

Автоновости,Минюст России,Банк России,
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