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31 июля

Новости автомира: новый Geely Coolray в Китае оказался дешевле, чем Lada Vesta в России

Car.ru

Автобренд Geely объявил ценники на новую внедорожную версию Binye Cool. Данное авто является серьёзно обновлённым Coolray.

Новый Geely Coolray в Китае оказался дешевле, чем Lada Vesta в России
Фото: car.rucar.ru

Это транспортное средство в рамках китайского авторынка будет реализовываться только с одной силовой установкой, но в трех комплектациях. Стоимость нового Geely Coolray 99,8 – 119,8 тыс. юаней, что по актуальному отечественному валютному курсу составит 902 000 – 1 080 000 руб. Из официального сайта бренда Lada следует, что стоимость Vesta в кузове седан в настоящее время в Российской Федерации начинается от 1,122 млн. руб.

Новый кросс получит полуторалитровую «турбочетвёрку», способную генерировать 181 лошадиную силу. При этом крутящий момент достигает 290 Нм. Вместе с силовой установкой функционирует семиступенчатая роботизированная КПП. Она способна менять передачи примерно за 0,2 сек. С РКПП работает переднеприводная система.

Других силовых агрегатов автопроизводитель не предусмотрел. Транспортное средство способно разогнаться до первой сотни за 7,6 сек., максимальная скорость Geely Binye Cool достигает 200 км/час.

Базовое оснащение автотранспорта предполагает наличие сдвоенного экрана из 10,25/12,3-дюймовых дисплеев, кожаной салонной отделки, климат-контроля с фильтром эффективной тонкой очистки, а также системы специальных камер удобного кругового обзора.

В число опций транспортного средства Binye Cool китайская компания Geely включила мощную беспроводную зарядку и амбиентную подсветку автомобильного интерьера с удобными динамическими режимами.

В сравнении с обычной Goolray, данная новинка отличается переработанным внешним видом под современный стиль Geely, а также более технологичным и интересным интерьером.

В завершении стоит отметить, что дорестайлинговая версия кросса комплектовалась менее мощной турбированной «тройкой», которая при аналогичном объёме генерировала 177 «лошадей» (в российском варианте 150 лошадиных сил).

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