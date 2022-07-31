Volkswagen опроверг данные о продаже завода в Калуге

Отечественные представители фирмы Volkswagen опровергли опубликованные накануне в Сети сведения о том, что в скором времени планируют продать производственную площадку на территории Калуги.

Фото: car.ru car.ru

Раньше передавали, что новым владельцем автозавода может стать казахстанская фирма. По заявлению представителей Volkswagen Group Rus, пока не было принято окончательного решения о судьбе автозавода в Калуге. В настоящее время предприятие пребывает в режиме так называемого простоя.

Руководство фирмы отмечает, что оно постоянно следит за текущими событиями, рассматривая различные возможные сценарии. Но пока ещё не было принято каких-либо окончательных решений.

Эксперты отмечают, что отечественное производство транспортных средств известных брендов Skoda и Volkswagen приостановили в первой половине весны текущего года.

Накануне в глобальной Сети появилась информация, что руководство Volkswagen собирается выставить на реализацию калужское автопроизводственное предприятие.

При этом сообщалось, что автозавод уже посещала делегация потенциальных покупателей. Согласно полученным данным, в их число вошла казахская фирма «Азия Авто», располагающая лицензией на производство транспортных средств марок Volkswagen, а также Skoda.

В свою очередь вторая сборочная площадка VW на территории Российской Федерации закрыта. Она размещалась на мощностях отечественной Группы ГАЗ на территории Нижнего Новгорода. Однако местный офис Volkswagen больше не функционирует.

Между тем, руководство ГАЗ успело уже объявить, что освободившийся автомобильный конвейер заново загрузят. Пока точно непонятно, каким образом это сделают.