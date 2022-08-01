Британцы отказываются от отпусков из-за слишком дорогого бензина

Все больше жителей Великобритании вынуждены сокращать поездки на личном автомобиле — как повседневные, так и длительные, сообщает таблоид The Sun. По его данным, из-за чрезмерно высоких цен на топливо машина для ряда жителей страны превратилась из транспорта в предмет роскоши, который они больше не могут себе позволить на фоне общего роста стоимости жизни. Так, порядка 10 процентов водителей сообщили, что им пришлось отказаться от отпускных путешествий.

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Еще 12 процентов опрошенных автовладельцев из-за слишком дорогого топлива стали реже ездить на работу на личном автомобиле. При этом среди молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет эта доля выше и составляет 20 процентов. Также некоторые юные британцы отказались от поездок в образовательные учреждения на автомобиле, а примерно каждому десятому жителю страны моложе 34 лет пришлось и вовсе продать машину.

Ряд британских активистов призывают власти взять под контроль растущие цены на топливо, которые «разрушают бизнес и повседневную жизнь». В частности, предлагается снизить цены вне крупных городов и сократить НДС до 17,5 процента, чтобы помочь людям в «чрезвычайной ситуации» со стоимостью жизни.

По данным Bloomberg, розничные цены на бензин Великобритании начали постепенно снижаться после долгого падения стоимости топлива на бирже. Так, на прошлой неделе сеть Asda сократила цену литра на девять пенсов. Однако, как отмечают общественные деятели, пока тенденция слишком слаба, чтобы ее заметили обычные потребители.