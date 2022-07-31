В Германии представили заряжающийся от солнца электро минивэн

Немецкий бренд Sono Motors представил серийную версию электро-минивэна Sion, которую можно подзаряжать от сети и солнца. Этому способствуют встроенные в автомобильный кузов солнечные панели, получившие 456 полуэлементов.

Фото: car.ru car.ru

Стоимость новинки составляет от 25 100 евро (более 1 500 000 руб.). Производство транспортного средства запустят во 2 половине следующего года. Благодаря 54-киловаттной АКБ, минивэн способен на одном заряде преодолеть до 270 км. При этом, солнечные панели в ясную погоду позволяют дополнительно проехать 35 км.

По заявлению разработчиков, большая часть ремонтных и кузовных работ автовладельцы могут осуществлять самостоятельно. Sono Motors для этого планирует выпустить специальные буклеты. Авто получило передний привод колёс, который обеспечивается трёхфазным электромотором на 163 л.с. Sion до первой «сотни» разгоняется за 9 сек.

car.ru

Минивэн получил клиренс на 156 мм. Объём багажного отсека составляет 650 л. В случае сложенных спинок задних кресел, он увеличивается до 1250 л. Салон авто рассчитан на 5 человек. Для передней панели предложили пару ЖК-дисплеев. Один из них является приборным щитком. Второй – это 10-дюймовый тачскрин мультимедийки. Последняя способна поддерживать подключение внешних современных устройств по Android Auto либо Apple Carplay, а также обеспечивает управление рядом функций.

Она позволяет дистанционно включать кондиционер, проверять состояние АКБ либо определять местонахождение электромобиля.

Электро-минивэн Sion комплектуется однозонным климат-контролем, подогревом передних кресел, электростеклоподъёмниками и камерой заднего обзора.