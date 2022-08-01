Представлен новый бюджетный кроссовер Honda XR-V

В Китае представлен бюджетный кроссовер Honda XR-V второго поколения. Новинка будет собираться на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda, старт продаж ожидается осенью. Honda XR-V является китайским аналогом «глобального» кроссовера HR-V — различия только в нюансах вроде оформления бамперов и оснащения. Пока раскрыта единственная модификация с передним приводом, «атмосферником» 1.5 и вариатором, но расширение линейки весьма вероятно.
Новый компактный кроссовер Honda HR-V дебютировал в Японии в феврале прошлого года под именем Vezel. Спустя семь месяцев модель добралась до Европы под привычным нам неймингом. Китайский XR-V напрямую не копирует аналоги — например, спереди новинка похожа на «подогретый» HR-V RS.
Если абстрагироваться от нюансов обвеса, то китайский XR-V очень близок к аналогам для других рынков. Сохранились характерные «потайные» задние дверные ручки, а интерьер и вовсе одинаковый для всего семейства «бюджетников» Honda. По габаритам модель близка к Kia Seltos — длина/ширина/высота равны соответственно 4380/1790/1590 миллиметрам.
У демонстрационного кроссовера салон отделан кожей, есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином и беспроводная зарядка для гаджетов. Кроме того, у Honda XR-V уже «в базе» предлагает систему обнаружения велосипедистов и пешеходов, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» ассистентом, систему контроля полосы и камеру заднего вида.
Техника простая: под капотом безнаддувый 124-сильный четырёхцилиндровый двигатель L15B5 объёмом 1,5 литра, коробка передач — вариатор, привод на переднюю ось.
Цены на новинку пока не объявлены, но Honda XR-V образца 2022 года с аналогичной начинкой стоит в Китае от 140 800 юаней (1,28 миллиона рублей или 21 тысячу долларов) без учёта спецпредложений. Заметного удорожания кроссовера не планируется.