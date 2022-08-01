Представлен новый бюджетный кроссовер Honda XR-V

В Китае представлен бюджетный кроссовер Honda XR-V второго поколения. Новинка будет собираться на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda, старт продаж ожидается осенью. Honda XR-V является китайским аналогом «глобального» кроссовера HR-V — различия только в нюансах вроде оформления бамперов и оснащения. Пока раскрыта единственная модификация с передним приводом, «атмосферником» 1.5 и вариатором, но расширение линейки весьма вероятно.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Новый компактный кроссовер Honda HR-V дебютировал в Японии в феврале прошлого года под именем Vezel. Спустя семь месяцев модель добралась до Европы под привычным нам неймингом. Китайский XR-V напрямую не копирует аналоги — например, спереди новинка похожа на «подогретый» HR-V RS.

autohome.com.cn

autohome.com.cn

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Если абстрагироваться от нюансов обвеса, то китайский XR-V очень близок к аналогам для других рынков. Сохранились характерные «потайные» задние дверные ручки, а интерьер и вовсе одинаковый для всего семейства «бюджетников» Honda. По габаритам модель близка к Kia Seltos — длина/ширина/высота равны соответственно 4380/1790/1590 миллиметрам.

У демонстрационного кроссовера салон отделан кожей, есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином и беспроводная зарядка для гаджетов. Кроме того, у Honda XR-V уже «в базе» предлагает систему обнаружения велосипедистов и пешеходов, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» ассистентом, систему контроля полосы и камеру заднего вида.

Техника простая: под капотом безнаддувый 124-сильный четырёхцилиндровый двигатель L15B5 объёмом 1,5 литра, коробка передач — вариатор, привод на переднюю ось.