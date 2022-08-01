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2 часа назад

Новости автомира: китайцы назвали лучшие электрокары и гибриды

Motor.ruиещё 1

Китайское подразделение консалтинговой фирмы J. D. Power опубликовало рейтинг удовлетворенности автовладельцев автомобилями на новой энергии или NEV (New Energy Vehicle), как их принято называть. Для того, чтобы составить список, опросили 5,6 тысячи автомобилистов, которые оценили свои электрокары и гибриды по множеству параметров. В результате китайские машины оказались выше зарубежных в рейтинге.

Китайцы назвали лучшие электрокары и гибриды
Фото: © Neta© Neta

Позиции в рейтинге распределены в соответствие с баллами индекса удовлетворенности SSI (Sales Satisfaction Index). В общей оценке учитываются экстерьер и интерьер, удобство салона, силовая установка, ощущения от вождения, производительность и безопасность, работа мультимедийной системы, комфорт во время езды, дальность хода и другие. Максимальное значение — 1000 баллов.

Всего были оценены 65 моделей 36 марок, представленных на рынке КНР, но в итоговой рейтинг вошли лишь 17 машин разных классов и сегментов. Так, лучшими в своих классах стали Neta V (компакт), BYD Song Plus (среднеразмерный кроссовер) и Nio ES8 (премиум-сегмент). Речь идет об автомобилях, которые на момент опроса находились в эксплуатации от двух месяцев до полугода.

Подавляющее большинство моделей в списке — китайские, и лишь два автомобиля представляют зарубежные компании, это Tesla Model Y (второе место среди вседорожников) и BMW iX3, который закрепился на третьей позиции в рейтинге люксовых автомобилей.

Автоновости,BYD,BMW,Tesla,
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