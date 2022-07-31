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57 минут назад

Названы самые надежные отечественные автомобили

Илья Родин

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал о результатах исследования российского автопрома, проведенного экспертами портала The Automobile. Он сообщил, что специалисты на первое место поставили модели корпорации «АвтоВАЗ». Об этом пишет «Прайм».

Рязанов пояснил, что эксперты особо отметили автомобили Lada Vesta, 4х4, Granta, Xray Cross, Niva Travel.

На проведенных тестах машины показали «хорошую управляемость вне зависимости от погодных условий, хорошую плавность хода и быстрое реагирование на повороты руля».

По словам Рязанова, надежность машин бренда доказана также их постоянным участием в престижных международных соревнованиях.

Глава Минтранса России Виталий Савельев признался ранее, что готов сменить свой автомобиль премиум-класса на машину марки Lada, если производители сделают ее «нормально».

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