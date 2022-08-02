В августе российских автомобилистов ждут пять нововведений

Сервис «Автокод» напоминает российским автомобилистам о нововведениях, которые вступили или только вступят в силу в августе. Так, водителей ждет подорожание полисов ОСАГО, увеличение количества комплексов фиксации нарушений ПДД, новые правила проезда по платным трассам, возвращение системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая временно не устанавливалась на новые автомобили, а также усиление контроля за такси.

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Принципиальных изменений несколько. Одно из наиболее важных — введение штрафа в размере 500 рублей за поездку на автомобилей с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами по платным трассам. Дело в том, что нечитаемые знаки затрудняют работу системы автоматического списания платы за проезд.

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Кроме того, автомобилистов предупреждают о рекордном подорожании полисов ОСАГО. Так, базовый тариф будет увеличен на 26 процентов и будет стоить от 1646 до 7535 рублей для легковых автомобилей. Региональные коэффициенты ОСАГО вырастут в среднем на шесть процентов, а тарифный коридор для мопедов и мотоциклов расширится на 21 процент. В Центробанке заявили, что проект указания о расширении тарифного коридора в ближайшее время будет направлен на госрегистрацию в Минюст, а после регистрации оно появится на сайте ЦБ и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Также в августе в Москве и Санкт-Петербурге начнут тестировать новую систему автоматической фиксации нарушений: камеры встроят в светосигнальные балки патрульных автомобилей.

В этом месяце водителей ждут два менее значимых нововведения. Первое касается такси и пока оно находится на стадии рассмотрения. Планируется ввести запрет на работу в такси для водителей в течение года со дня окончания лишения прав. Также они не смогут приступить к работе, если у них накопилось более трех неоплаченных штрафов. Помимо этого, все автомобили такси хотят оснастить системой контроля за состоянием водителя, а агрегаторы обязать предоставлять ФСБ удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов.