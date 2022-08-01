У Nissan появился недорогой пикап

В австралийской гамме Nissan появился недорогой пикап с 26-сантиметровым клиренсом. Местная фирма Premcar при поддержке Nissan начала дорабатывать грузовички Navara в простой комплектации SL. После одобренного заводом тюнинга пикап получает расширенную колею, увеличенный дорожный просвет, внедорожные 17-дюймовые покрышки, силовые бамперы, защиту днища, а также усиленную подвеску Premcar. Продажи Navara SL Warrior начнутся в августе.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Упрощенный пикап Nissan Navara SL Warrior представляет собой более утилитарную версию модели PRO-4X Warrior. По внедорожным способностям паритет, ведь Premcar устанавливает те же детали, что и в исходную модель, однако отказавшись от опций цену удалось снизить на 15 процентов.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Заменены пружины и амортизаторы, установлены четырёхсантиметровые проставки, но шасси настроено так, чтобы пикап меньше кренился и раскачивался при перевозке или буксировке груза. Угол въезда увеличился с 32 до 36 градусов, угол съезда уменьшился с 19,8 до 19 градусов из-за добавления фаркопа. Добавлены стальные бамперы, кенгурин, расширители колёсных арок, а также шины Cooper Discoverer All Terrain AT3 размерностью 272/70 R17.

Комплектация SL небогатая, но всё необходимое есть — кондиционер, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином и шестью динамиками, приборная панель с 7-дюймовым цветным дисплеем бортового компьютера и камера заднего вида. Важно, что Navara SL Warrior доступна и с 6-скоростной «механикой», и с 7-ступенчатым «автоматом». Турбодизель объёмом 2,3 литра (190 сил, 450 Нм) и полный привод стандартные.