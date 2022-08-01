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41 минуту назад

Новости автомира: АвтоВАЗ попросил дилеров не завышать цены на автомобили Lada

Motor.ru

АвтоВАЗ разослал официальным дилерам Lada письмо с напоминанием о необходимости соблюдения рекомендованной розничной цены на автомобили, дополнительное оборудование и аксессуары, а также финансовые продукты. Иными словами, продавцов попросили не завышать установленную автопроизводителем стоимость на фоне дефицита и повышенного спроса, хотя на законодательном уровне наказания за это пока не предусмотрено.

АвтоВАЗ попросил дилеров не завышать цены на автомобили Lada
Фото: © Lada© Lada

О письме с напоминанием о рекомендованных ценах, которое АвтоВАЗ разослал дилерам, узнал портал «Лада.Онлайн». Журналисты отмечают, что в связи с ажиотажным спросом и дефицитом автомобилей «купить новую машину в дилерском центре по установленной заводом стоимость стало практически невозможно». По этой причине продавцам и напомнили о необходимости следовать РРЦ, причем не только на модели, но и на аксессуары и финансовые программы, к которым, например, относится страхование.

Цены на автомобили завышаются в том числе за счет навязывания продавцами дополнительных услуг. Впрочем, пока наказать дилеров за это невозможно. Но в будущем это может измениться: в июле этого года на рассмотрение Госудумы внесли поправки в КоАП, которые вводят санкции за навязывание дополнительных услуг, в том числе при покупке автомобилей. Штраф за это нарушение будет зависеть от суммы навязанных опций.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает упрощенные версии Lada Granta, Niva Legend и Largus, причем производство последнего возобновилось лишь в конце июля и пока он официально не поступил в продажу. Такие автомобили лишены подушек безопасности и сложной электроники, а экологический класс двигателей понижен до Евро-2. Соответственно, и стоят «антикризисные» модели меньше: например, РРЦ на Granta начинается от 678,3 тысячи рублей.

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