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28 минут назад

АвтоВАЗ поднял цены на Lada Largus

Motor.ruиещё 2

АвтоВАЗ впервые за несколько месяцев скорректировал стоимость автомобиля. Как заметило издание «Автоновости дня», с 1 августа изменилась цена всех модификаций семейства Lada Largus. Новая рекомендованная розничная стоимость моделей уже появилась на официальном сайте отечественной марки. Прибавка оказалась фиксированной: все «Ларгусы» стали дороже для россиян на 65 тысяч рублей. Остальные модели Lada пока сохраняют цены, поднятые в начале весны.

АвтоВАЗ поднял цены на Lada Largus
Фото: © Lada© Lada

Рекомендованная АвтоВАЗом стоимость самого доступного Lada Largus — универсала — теперь составляет минимум 1 300 900 рублей, что на 65 тысяч рублей больше, чем прежняя цена (1 235 900 рублей). За универсал с приставкой Cross просят от 1 443 900 рублей вместо 1 378 900 рублей, а за фургон — от 1 301 900 рублей вместо 1 236 900 рублей.

Для АвтоВАЗа это четвертое подорожание с начала 2022 года. Однако производитель долгое время удерживал цены после рекордных скачков в начале года. Последние повышение было в середине марта: тогда «Лады» стали дороже на 42-159 тысяч рублей. При этом, если учесть подорожание 1 марта, то рост еще значительнее — от 105 до 406 тысяч рублей.

Как сообщали инсайдеры, АвтоВАЗ накопил достаточно комплектующих, чтобы собрать ограниченную партию Lada Largus в конце июля. При этом официально о перезапуске производства автогигант так и не сообщил. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов отметил сложность возвращения на конвейер в текущих условиях моделей на платформе B0 — как Largus, так и XRay.

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