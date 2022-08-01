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11 минут назад

Новости автомира: раскрыта дата дебюта абсолютно нового кроссовера Mitsubishi ASX

FBM.ru

Mitsubishi работает над новой версией своего давно выпускаемого и хорошо продаваемого кроссовера ASX. В рамках своего нового продвижения на европейский рынок Mitsubishi заявляет, что будет разрабатывать следующий ASX на той же платформе, что и популярные модели Renault.

Mitsubishi обозначила дату дебюта абсолютно нового кроссовера ASX
Фото: FBM.ruFBM.ru

Вполне вероятно, что ASX получит основу от Renault Captur и некоторые элементы дизайна Nissan Juke, используя так называемую платформу CMF-B в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mitsubishi также подтвердила, что новый ASX будет производиться на заводе Renault в Европе. Второе поколение кроссовера покажут через полтора месяца, а продажи в Европе начнутся в 2023 году.

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