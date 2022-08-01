Mitsubishi обозначила дату дебюта абсолютно нового кроссовера ASX

Mitsubishi работает над новой версией своего давно выпускаемого и хорошо продаваемого кроссовера ASX. В рамках своего нового продвижения на европейский рынок Mitsubishi заявляет, что будет разрабатывать следующий ASX на той же платформе, что и популярные модели Renault.

Вполне вероятно, что ASX получит основу от Renault Captur и некоторые элементы дизайна Nissan Juke, используя так называемую платформу CMF-B в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.