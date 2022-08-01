Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
19 минут назад

Новости автомира: дилеры полностью рассекретили интерьер новой Lada Vesta

Российская Газета

Новые Lada Vesta начали поступать к дилерам. Напомним, АвтоВАЗ продаст ограниченную партию машин из 800 экземпляров, которые компания успела произвести в Ижевске до начала кризиса с поставками компонентов. В итоге полностью рассекречен интерьер второй генерации бестселлера. Стоит отметить, что на фото нет автомобилей в топовой комплектации с большим экраном мультимедиа - такие Vesta уйдут сотрудникам бренда.

Дилеры полностью рассекретили интерьер новой Lada Vesta
Фото: Нетипичный АВТОВАЗНетипичный АВТОВАЗ
Нетипичный АВТОВАЗ

Ранее стали известны цены на новую генерацию модели. Так, Vesta в кузове седан в комплектации Luxe и с двигателем 1,6 литра (106 л.с.) и механической коробкой передач стоит 1 630 000 рублей. Машина в этой же версии, но в кузове универсал и с вариатором - 1 815 000 рублей.

Старт серийного производства новой Lada Vesta состоялся в феврале 2022 года. В настоящее время не выпускаются ни первая, ни новая генерация модели, так как АвтоВАЗ не располагает необходимыми деталями. Перезапуск сборки модели запланирован на первый квартал 2023 года.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители