Дилеры полностью рассекретили интерьер новой Lada Vesta

Новые Lada Vesta начали поступать к дилерам. Напомним, АвтоВАЗ продаст ограниченную партию машин из 800 экземпляров, которые компания успела произвести в Ижевске до начала кризиса с поставками компонентов. В итоге полностью рассекречен интерьер второй генерации бестселлера. Стоит отметить, что на фото нет автомобилей в топовой комплектации с большим экраном мультимедиа - такие Vesta уйдут сотрудникам бренда.

Фото: Нетипичный АВТОВАЗ Нетипичный АВТОВАЗ

Нетипичный АВТОВАЗ

Ранее стали известны цены на новую генерацию модели. Так, Vesta в кузове седан в комплектации Luxe и с двигателем 1,6 литра (106 л.с.) и механической коробкой передач стоит 1 630 000 рублей. Машина в этой же версии, но в кузове универсал и с вариатором - 1 815 000 рублей.