Дилеры полностью рассекретили интерьер новой Lada Vesta

Новые Lada Vesta начали поступать к дилерам. Напомним, АвтоВАЗ продаст ограниченную партию машин из 800 экземпляров, которые компания успела произвести в Ижевске до начала кризиса с поставками компонентов. В итоге полностью рассекречен интерьер второй генерации бестселлера. Стоит отметить, что на фото нет автомобилей в топовой комплектации с большим экраном мультимедиа - такие Vesta уйдут сотрудникам бренда.
Ранее стали известны цены на новую генерацию модели. Так, Vesta в кузове седан в комплектации Luxe и с двигателем 1,6 литра (106 л.с.) и механической коробкой передач стоит 1 630 000 рублей. Машина в этой же версии, но в кузове универсал и с вариатором - 1 815 000 рублей.
Старт серийного производства новой Lada Vesta состоялся в феврале 2022 года. В настоящее время не выпускаются ни первая, ни новая генерация модели, так как АвтоВАЗ не располагает необходимыми деталями. Перезапуск сборки модели запланирован на первый квартал 2023 года.