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2 часа назад

Новости автомира: шинный завод «Континентал Калуга» возобновил работу

Газета.Ru

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Telegram-канале о том, что шинный завод «Континентал Калуга» возобновляет работу с 1 августа 2022 года.

Шинный завод «Континентал Калуга» возобновил работу
Фото: Телеграм-канал/Владислав ШапшаТелеграм-канал/Владислав Шапша

«Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», - сообщил Владислав Шапша.

Завод «Континентал Калуга» начал работу в 2013 году, а спустя два года начал поставлять шины на экспорт. В марте 2022 года предприятие приостановило свою работу на неопределенное время, а сотрудники, находясь в простое, получали 2/3 зарплаты. Компания выпускает покрышки под марками Continental, Gislaved и Matador.

Ранее сообщалось, что французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о том, что в связи с уходом из России потерял €202 млн. Несмотря на это, продажи Michelin в первом полугодии выросли на 18,7%, операционная прибыль — на 7,7%, до 1,5 млрд евро.

Автоновости,Владислав Шапша,
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