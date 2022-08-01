Шинный завод «Континентал Калуга» возобновил работу

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Telegram-канале о том, что шинный завод «Континентал Калуга» возобновляет работу с 1 августа 2022 года.

Фото: Телеграм-канал/Владислав Шапша Телеграм-канал/Владислав Шапша

«Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», - сообщил Владислав Шапша.

Завод «Континентал Калуга» начал работу в 2013 году, а спустя два года начал поставлять шины на экспорт. В марте 2022 года предприятие приостановило свою работу на неопределенное время, а сотрудники, находясь в простое, получали 2/3 зарплаты. Компания выпускает покрышки под марками Continental, Gislaved и Matador.