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2 часа назад

Новости автомира: Автопилот BMW будет конкурировать с технологиями Tesla

Max-cars.ru

Немецкий автопроизводитель строит полигон для испытаний в Чехии

В BMW назвали главного конкурента
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Сейчас мы тестируем новые системы помощи водителю с точки зрения безопасности и разрабатываем дальнейшие сценарии испытаний», — Андреас Хеб, менеджер тестового полигона BMW в Соколове.

Немецкий производитель автомобилей BMW постепенно внедряется в разработку автопилотов 3 уровня и выше. Как стало известно «Max-Cars», испытательный полигон строят в городе Соколов, что в Чехии. Пока там открыты только два секции искусственной трассы. Остальные части испытательного полигона пока строят, планируя запустить только летом 2023 года.

Ожидается, что новый объект будут использовать для тестов электрокаров, в том числе электромобиля BMW i7. Пока только эта машина оснащается системой автопилота 3+ уровня. Но в дальнейшем BMW может стать конкурентом Tesla в области автономного вождения. Отставание можно объяснить тем, что немецкий производитель крайне медленно переходит на рельсы современных тенденций.

Новый полигон, который находится в 2,5 часах езды от мюнхенского автозавода, будут обслуживать 100 человек. Пока идет строительство, но уже сегодня работают две секции и разрабатываются сценарии тестов автомобилей. Итоговый проект предусматривает появление 6-километровой трассы с местами для въезда и аварийными съездами. Трасса имитирует дорогу, распространенную во многих странах по своей организации движения.

Пока же при обсуждении технологий автономного вождения обычно речь идет о разработках Tesla, GM и Ford. Немного чаще, чем BMW, вспоминают о существовании Mercedes. Теперь же собственный полигон может помочь компании запустить разработки на полную мощность.

Автоновости,BMW,Tesla,Ford,
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