В BMW назвали главного конкурента

Немецкий автопроизводитель строит полигон для испытаний в Чехии

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Сейчас мы тестируем новые системы помощи водителю с точки зрения безопасности и разрабатываем дальнейшие сценарии испытаний», — Андреас Хеб, менеджер тестового полигона BMW в Соколове.

Немецкий производитель автомобилей BMW постепенно внедряется в разработку автопилотов 3 уровня и выше. Как стало известно «Max-Cars», испытательный полигон строят в городе Соколов, что в Чехии. Пока там открыты только два секции искусственной трассы. Остальные части испытательного полигона пока строят, планируя запустить только летом 2023 года.

Ожидается, что новый объект будут использовать для тестов электрокаров, в том числе электромобиля BMW i7. Пока только эта машина оснащается системой автопилота 3+ уровня. Но в дальнейшем BMW может стать конкурентом Tesla в области автономного вождения. Отставание можно объяснить тем, что немецкий производитель крайне медленно переходит на рельсы современных тенденций.

Новый полигон, который находится в 2,5 часах езды от мюнхенского автозавода, будут обслуживать 100 человек. Пока идет строительство, но уже сегодня работают две секции и разрабатываются сценарии тестов автомобилей. Итоговый проект предусматривает появление 6-километровой трассы с местами для въезда и аварийными съездами. Трасса имитирует дорогу, распространенную во многих странах по своей организации движения.