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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ досрочно вернётся к пятидневному графику работы

Wroom.ru

Руководство АвтоВАЗа выпустило приказ, отменяющий работу в четырёхдневном режиме с середины августа.

АвтоВАЗ досрочно вернётся к пятидневному графику работы
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В первых числах июня завод в Тольятти перешёл на сокращённую рабочую неделю. Такой график должен был действовать до 4 сентября, однако в итоге АвтоВАЗ решил вернуться к обычному режиму раньше запланированного.

С 15 августа завод будет выпускать «Лады Гранты» и «Лады Нивы» пять дней в неделю. Линия Б0 («Лада Ларгус») и предприятие в Ижевске («Лада Веста») останутся в простое.

А уже 29 августа АвтоВАЗ будет работать с понедельника по субботу, но с одним выходным днём в середине рабочей недели. Такой график распространяется и на линию Б0.

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