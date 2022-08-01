АвтоВАЗ досрочно вернётся к пятидневному графику работы

Руководство АвтоВАЗа выпустило приказ, отменяющий работу в четырёхдневном режиме с середины августа.

В первых числах июня завод в Тольятти перешёл на сокращённую рабочую неделю. Такой график должен был действовать до 4 сентября, однако в итоге АвтоВАЗ решил вернуться к обычному режиму раньше запланированного.

С 15 августа завод будет выпускать «Лады Гранты» и «Лады Нивы» пять дней в неделю. Линия Б0 («Лада Ларгус») и предприятие в Ижевске («Лада Веста») останутся в простое.