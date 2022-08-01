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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ назначил главного конструктора. Он работает на заводе более 30 лет

Motor.ru

АвтоВАЗ определился с новым главным конструктором. Как сообщает издание «Обозреватель», на должность назначили Сергея Аманова — «ветерана» компании, который проработал в ней более 30 лет. Это уже не первая кадровая перемена на АвтоВАЗе после ухода из России Renault: в мае его главой стал Максим Соколов, сменивший Николя Мора, а должность исполнительного вице-президента по инжинирингу занял Евгений Шмелев, работавший над «Вестой».

АвтоВАЗ назначил главного конструктора
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Сергей Аманов родился в 1965 году. На АвтоВАЗе он работает с 1989 года, начинал он с должности инженера-исследователя научно-технического центра. В 2014 году его назначили руководителем разработки, доводки и организации сборки автомобилей Lada — Vesta, XRay и некоторых модификаций Granta. В 2018 году Аманов стал руководителем проекта по развитию поставщиков АО «АвтоВАЗ», а два года назад получил награду за заслуги перед городским округом Тольятти.

Администрация городского округа Тольятти / Сергей Аманов

В мае Renault, владевшая 67,6-процентной долей в АвтоВАЗе, покинула Россию и избавилась от местных активов. Тогда же АвтоВАЗ сменил главу: на место француза Николя Мора, стоявшего у руля с июня 2021 года, пришел бывший министр транспорта России Максим Соколов. Прежде он не работал на автозаводах.

С приходом Соколова автогигант взял курс на импортозамещение, предполагающее привлечение российских поставщиков взамен ушедшим западным. На конвейер после долгого перерыва уже встали две модели Lada в «антикризисных» версиях. Несмотря на урезанное оборудование, они пользуются спросом.

На фоне дефицита и ажиотажа на рынке, АвтоВАЗ напомнил дилерам о необходимости соблюдения рекомендованной розничной цены. То есть, руководство попросило продавцов не завышать цены машин, купить которые «в дилерском центре по установленной заводом стоимости стало практически невозможно». То же касается «допов» и аксессуаров.

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