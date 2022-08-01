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1 час назад

Toyota Land Cruiser Prado получил новую спецверсию TX L Package Matt Black Edition для Японии

Max-cars.ru

Автомобиль отличается только внешним видом, технические характеристики остались прежними

Toyota Land Cruiser Prado получил новую спецверсию
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Выпущена специальная версия Toyota LC Prado TX L Package Matt Black Edition», — Toyota.

Японское подразделение Toyota опубликовало информацию о новой комплектации внедорожника LC Prado для внутреннего рынка. Как стало известно «Max-Cars», машина не получила никаких технических изменений. Основные правки коснулись внешнего вида. Модификация будет продаваться только в Японии, хотя в РФ сегодня даже обычные версии не поставляются.

Комплектация TX L package Matt Black Edition предусматривает:

матово-черный цвет, черную решетку радиатора, черный декор фар, рамку противотуманных фонарей, 18-дюймовые алюминиевые диски, декор на двери багажника.

Max-cars.ru

Отмечается, что кузов машины может быть еще белым, но никаких других цветов покупателю на выбор не предлагают.

Max-cars.ru

Технически это обычный Toyota LC Prado. В Японии его продают с 2,7-литровым двигателем на 163 лошадиные силы и 2,8-литровым турбодизельным агрегатом на 204 лошадиные силы. Привод только полный, а трансмиссия – исключительно автоматическая. Стоимость машины в Японии стартует от 33 тысяч долларов. По текущему курсу это около 1,84 млн рублей.

Max-cars.ru

В России рекомендованные цены на базовую версию Toyota LC Prado начинаются от 3,95 млн рублей. Это только РРЦ, в автосалоне машины заметно дороже. Мало того, базовую комплектацию автомобиля найти вряд ли получится, из-за чего стоимость может существенно увеличиваться. На фоне введенных санкций найти новые автомобили Toyota становится сложнее. Официально компания не ушла с рынка, но приостановила поставки.

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