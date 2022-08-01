Toyota Land Cruiser Prado получил новую спецверсию

Автомобиль отличается только внешним видом, технические характеристики остались прежними

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Выпущена специальная версия Toyota LC Prado TX L Package Matt Black Edition», — Toyota.

Японское подразделение Toyota опубликовало информацию о новой комплектации внедорожника LC Prado для внутреннего рынка. Как стало известно «Max-Cars», машина не получила никаких технических изменений. Основные правки коснулись внешнего вида. Модификация будет продаваться только в Японии, хотя в РФ сегодня даже обычные версии не поставляются.

Комплектация TX L package Matt Black Edition предусматривает:

матово-черный цвет, черную решетку радиатора, черный декор фар, рамку противотуманных фонарей, 18-дюймовые алюминиевые диски, декор на двери багажника.

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Отмечается, что кузов машины может быть еще белым, но никаких других цветов покупателю на выбор не предлагают.

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Технически это обычный Toyota LC Prado. В Японии его продают с 2,7-литровым двигателем на 163 лошадиные силы и 2,8-литровым турбодизельным агрегатом на 204 лошадиные силы. Привод только полный, а трансмиссия – исключительно автоматическая. Стоимость машины в Японии стартует от 33 тысяч долларов. По текущему курсу это около 1,84 млн рублей.

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