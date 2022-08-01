Alfa Romeo простится с ДВС

Alfa Romeo собирается выйти на полностью электрическую дорогу уже в 2026 году, но планирует в ближайшее время представить концепт суперкара с ДВС и продолжит ограниченное производство, если спрос будет удовлетворен.

Фото: Alfa Romeo Alfa Romeo

Бренд недавно планировала выпустить современный суперкар 8C, оснащенный 2,9-литровым двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, который входит в текущую линейку производительности бренда Quadrifoglio, говорится в трейлере и был показан во время презентации для инвесторов.