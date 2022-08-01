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1 час назад

Новости автомира: компания Alfa Romeo простится с ДВС выпуском нового суперкара

ПроКроссовер.ру

Alfa Romeo собирается выйти на полностью электрическую дорогу уже в 2026 году, но планирует в ближайшее время представить концепт суперкара с ДВС и продолжит ограниченное производство, если спрос будет удовлетворен.

Alfa Romeo простится с ДВС
Фото: Alfa RomeoAlfa Romeo

Бренд недавно планировала выпустить современный суперкар 8C, оснащенный 2,9-литровым двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, который входит в текущую линейку производительности бренда Quadrifoglio, говорится в трейлере и был показан во время презентации для инвесторов.

Однако планы по выпуску суперкара и современного купе GTV были отменены в следующем году, когда тогдашняя материнская компания Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles, вступила в переговоры о слиянии с французской группой PSA, переговоры, которые привели к созданию Stellantis, но теперь автомобиль может поступить в производство.

Автоновости,Alfa Romeo,Chrysler,Fiat,
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