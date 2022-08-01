Mercedes-Benz отзывает в России десятки тысяч машин

"Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 38 тыс. 252 автомобиля марок GL (тип 164), ML (тип 164), R-Class (тип 251), реализованных в период с 2004 по 2014 год. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Транспортные средства отзываются по причине нарушения работоспособности вакуумного усилителя тормозов из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса. Уточняется, что данная неисправность может привести к "негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения". На всех транспортных средствах будет проведена проверка вакуумного усилителя тормозов и его замена при необходимости, отмечается в сообщении федерального агентства.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.