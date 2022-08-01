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1 час назад

Mercedes-Benz отзывает в России свыше 38 тыс. автомобилей

ТАССиещё 1

"Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 38 тыс. 252 автомобиля марок GL (тип 164), ML (тип 164), R-Class (тип 251), реализованных в период с 2004 по 2014 год. Об этом сообщается в понедельник на сайте Росстандарта.

Mercedes-Benz отзывает в России десятки тысяч машин
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Транспортные средства отзываются по причине нарушения работоспособности вакуумного усилителя тормозов из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса. Уточняется, что данная неисправность может привести к "негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения". На всех транспортных средствах будет проведена проверка вакуумного усилителя тормозов и его замена при необходимости, отмечается в сообщении федерального агентства.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.

Автоновости,Mercedes-Benz,Росстандарт,
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