В России пересчитали все кроссоверы и внедорожники

В России, как и на многих других рынках, сегмент SUV выбился в лидеры продаж и пока не собирается сдавать позиции. Аналитики «Автостат-Инфо» пересчитали все кроссоверы и внедорожники, зарегистрированные в стране на начало второго полугодия 2022 года. По их данным, общий парк таких моделей превышает 12 миллионов единиц, а лидируют в нем по распространенности автомобили отечественной Lada — их в России числится 1,33 миллиона.

Фото: © Lada © Lada

На втором месте по распространенности в России оказались кроссоверы и внедорожники марки Toyota, которых аналитики насчитали 1,17 миллиона штук. Замыкает тройку брендов-лидеров еще одна японская марка — Nissan с 1,065 миллиона автомобилей. Четвертое место в рейтинге досталось Hyundai (843,3 тысячи SUV), а пятое — Chevrolet (700,6 тысячи).

Что касается моделей, то первенство удерживает отечественный долгожитель Lada Niva Legend (ВАЗ-2121). «Нив» в стране насчитывается почти миллион — 953 тысячи. На второй строчке оказалась еще одна Niva, но с шильдиком Chevrolet, которая собиралась в России до сентября 2019 года. Ее результат — 626,7 тысячи машин. За моделью GM-АвтоВАЗа следует Toyota RAV4, результат которого слегка не дотянул до полумиллиона машин и составил 499,4 тысячи.

Также в России поставлены на учет 487,2 тысячи Renault Duster и 373,8 тысячи Kia Sportage. Hyundai Creta, долгое время удерживавшая первое место в сегменте, в пятерку лидеров не вошла.

Больше всего кроссоверов и внедорожников в Москве — 1,5 миллиона штук. На втором месте с большим отрывом расположилась столичная область (893 тысячи), на третьем — Санкт-Петербург (599 тысяч). В Краснодарском крае и Свердловской области зарегистрированы 392 тысячи и 353 тысячи SUV соответственно.