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2 часа назад

В Москве установили "умные" комплексы фотофиксации, следящие за руками водителей

Российская Газета

В Москве поставили 491 "умный" комплекс с нейросетью, фиксирующий водителей, которые говорят по телефону и рискуют жизнью и здоровьем всех участников движения. Об этом этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"Умные" комплексы фотофиксации стали следить за руками водителей
Фото: iStockiStock

Как отмечает ведомство, опасны не только разговоры, но и набор и даже чтение сообщений за рулем. Transport Research Laboratory провела исследование, согласно которому у пишущего SMS водителя на 35% снижается скорость реакции. А 10 секунд потери внимания за рулем могут обернуться трагедией. При скорости 100 км/ч отвлечение от дороги на 10 секунд - это поездка 280 м "вслепую".

Как напоминает ведомство, для важных звонков можно пользоваться устройствами громкой связи. А если срочно нужно ответить на сообщение или письмо, остановитесь в безопасном месте.

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