«Москвич» и АвтоВАЗ займутся обслуживанием автомобилей Renault

На сайте марки Lada в разделе послепродажного обслуживания автомобилей Renault появилось официальное заявление, согласно которому руководить качеством французских моделей, собранных в России, будут специалисты автозавода «Москвич», образованного на площадке бывшего предприятия «Рено Россия». При этом возрожденный отечественный бренд будет отвечать даже за машины, собранные на мощностях АвтоВАЗа.

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Сейчас при входе на российский сайт Renault происходит автоматический переход на портал Lada, где клиентам французской марки предлагают зарегистрироваться для получения новостей. Там же появилась информация, что организацией послепродажного обслуживания Renault займется АвтоВАЗ, а поставкой запчастей и аксессуаров – дочерняя компания российского концерна.

На сайте указано, что теперь отвечает за качество моделей Renault отвечает АО МАЗ «Москвич», образованный на месте автозавода «Рено Россия». Кроме того, возрожденный российский бренд будет нести ответственность даже за семейство Logan и Sandero, сошедшие с конвейеров АвтоВАЗа.