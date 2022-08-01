Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Иран будет продавать шины в России

Motor.ru

На российском рынке автомобильных шин в ближайшем будущем могут появиться новые игроки — производители из Ирана. Как сообщает издание «Акценты» со ссылкой на главу Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидрез Абдолмалеки, контракты на экспорт резины уже заключены. Какие именно фирмы начнут работу в России, пока неизвестно, однако им придется выдержать конкуренцию с китайскими соперниками, чтобы закрепиться на новом рынке.

Иран будет продавать шины в России
Фото: istockistock

Среди стран Ближнего Востока Иран — один из самых крупнейших производителей шин. В среднем ежегодно в стране изготавливают по 20 миллионов шин — на 30 миллионов меньше, чем в России. Покрышки исключительно иранской марки Goldstone используют местные автомобильные компании SAIPA и Khodro. К слову, последняя с 2016 года ищет способы вернуться на российский рынок.

Иранский бренд Pirozhi Tire с самого запуска использует в производстве технологии итальянской Pirelli, а процессы изготовления шин Barez базируются на компетенциях немецкой Continental.

Помимо домашнего рынка, марки из Ирана обеспечивают продукцией другие страны — Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению. В 2018 году экспорт временно отменили из-за внушительных субсидий, которые сделали шины намного дешевле зарубежных. В 2020 году господдержку отменили, и производители возобновили продажу покрышек за рубеж.

Какие именно производители из Ирана намерены появиться в России, пока неизвестно, и собираются ли они налаживать местное изготовление шин. Однако ниша может оказаться уже занята: на фоне ухода западных фирм резко нарастил поставки в Россию Китай. По итогам первого полугодия доля шин из Поднебесной взлетела до 30 процентов — в страну было ввезено 10,9 миллиона покрышек.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители