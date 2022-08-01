Иран будет продавать шины в России

На российском рынке автомобильных шин в ближайшем будущем могут появиться новые игроки — производители из Ирана. Как сообщает издание «Акценты» со ссылкой на главу Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидрез Абдолмалеки, контракты на экспорт резины уже заключены. Какие именно фирмы начнут работу в России, пока неизвестно, однако им придется выдержать конкуренцию с китайскими соперниками, чтобы закрепиться на новом рынке.

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Среди стран Ближнего Востока Иран — один из самых крупнейших производителей шин. В среднем ежегодно в стране изготавливают по 20 миллионов шин — на 30 миллионов меньше, чем в России. Покрышки исключительно иранской марки Goldstone используют местные автомобильные компании SAIPA и Khodro. К слову, последняя с 2016 года ищет способы вернуться на российский рынок.

Иранский бренд Pirozhi Tire с самого запуска использует в производстве технологии итальянской Pirelli, а процессы изготовления шин Barez базируются на компетенциях немецкой Continental.

Помимо домашнего рынка, марки из Ирана обеспечивают продукцией другие страны — Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению. В 2018 году экспорт временно отменили из-за внушительных субсидий, которые сделали шины намного дешевле зарубежных. В 2020 году господдержку отменили, и производители возобновили продажу покрышек за рубеж.