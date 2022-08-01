Chery выпустит гибридную версию кроссовера Tiggo 7 Pro

Китайская компания Chery выпустит новую модификацию модели Tiggo 7 Pro с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает портал Autohome.
Отмечается, что новинка получит гибридную систему Kungpeng e+, включающую в себя бензиновый двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, два электродвигателя и автоматическую коробку передач. Суммарная отдача такого «гибрида» составит 326 л.с. Привод у новинки будет передним, как и у всех других моделей на данной гибридной платформе Chery.
Технические характеристики гибридной версии Chery Tiggo 7 Pro неизвестны. Ожидается, что премьера автомобиля состоится в IV квартале этого года. Тогда же начнутся продажи в Китае. О том, появится ли новинка на других рынках не сообщается.