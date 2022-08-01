Детали для российского беспилотника напечатали на 3D-принтере

Студенческий электрический болид-беспилотник BRT-8D обретает конечную форму. Как сообщает «Ростех», на днях были изготовлены ключевые детали подвески: их напечатали на 3D-принтере в Центре аддитивных технологий. Российский гоночный автомобиль разрабатывают студенты МГТУ имени Баумана, которые уже в этом году надеются поучаствовать с ним в международных инженерных соревнованиях FormulaStudent для беспилотных машин.

Фото: © Ростех © Ростех

С помощью технологии трехмерной печати были изготовлены важнейшие элементы подвески BRT-8D. Они были спроектированы согласно принципам бионического дизайна — синтеза технологий и подсмотренных у природы методов — и напоминают внешне объекты живой природы. В разработке помогла топологическая оптимизация, с помощью которой удалось найти лучшую компоновку материала при заданных параметрах.

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3D-печать была выбрана неспроста. Получившиеся элементы невозможно изготовить с помощью традиционного литья или механической обработки материала, отмечает «Ростех».

Еще одна технология, примененная уже при изготовлении, — это селективное лазерное сплавление (SLM, Selective Laser Melting), заключающееся в послойном синтезе металлического порошка в камере построения принтера. Благодаря этому детали получились прочными и жесткими, что особенно важно для подвески. Все элементы были напечатаны за 64 часа.

Болид BRT-8D для студенческих соревнований должен быть создан всего за один год. Среди других условий — строгие требования к размерам и мощности силовой установки, а также к массе, со снижением которой студентам и помог 3D-принтер.

Если разработчики уложатся в сроки, уже в этом году команда Bauman Racing Team с BRT-8D примет участие в соревнованиях FormulaStudent класса FSD (Formula Student Driverless). Этапы пройдут в Италии, Чехии и России.