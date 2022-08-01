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2 часа назад

Новости автомира: Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в автомобильной сфере

Сравни.ру

В топ самых высокооплачиваемых профессий в сфере автобизнеса вошли как рабочие специальности, так и связанные с информационными технологиями, выяснила «Авито Работа».

Названы пять самых высокооплачиваемых профессий в автомобильной сфере
Фото: MercedesMercedes
Топ-5 профессий в автомобильной индустрии с самой высокой зарплатой:
  • программисты с автотранспортной специализацией — 140 тысяч ₽;
  • дорожные рабочие — 90 тысяч ₽;
  • таксисты — 84 тысячи ₽;
  • дальнобойщики, бурильщики, обивщики и распиловщики — 80 тысяч ₽;
  • автомаляры и специалисты по металлу — 75 тысяч ₽.

Эксперты отмечают, что в автомобильной отрасли требуются квалифицированные кадры, которые могут внедрять новые решения на производстве и модернизировать существующие процессы. Стабильно высоким спросом пользуются водители, пишет «Авито».

Регионы с самыми высокими зарплатами:
  • Москва — 80 тысяч ₽;
  • Санкт-Петербург — 75 тысяч ₽;
  • Сочи — 71 тысяча ₽;
  • Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар и Новосибирск — 60 тысяч ₽;
  • Ростов-на-Дону и Тюмень — 55 тысяч ₽.
Самые высокооплачиваемые профессии по регионам:
  • Москва, портной по перетяжке салонов автомобилей — 125 тысяч ₽;
  • Санкт-Петербург, управляющий автомойки и СТО — 115 тысяч ₽;
  • Новосибирск, управляющий автосервиса — 250 тысяч ₽;
  • Нижний Новгород, арматурщик — 225 тысяч ₽;
  • Тюмень, водитель бульдозера — 160 тысяч ₽;
  • Набережные Челны, программист транспортного предприятия — 130 тысяч ₽.

Ранее «Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые профессии в строительстве.

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