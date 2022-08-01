Названы пять самых высокооплачиваемых профессий в автомобильной сфере

В топ самых высокооплачиваемых профессий в сфере автобизнеса вошли как рабочие специальности, так и связанные с информационными технологиями, выяснила «Авито Работа».
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Топ-5 профессий в автомобильной индустрии с самой высокой зарплатой:
- программисты с автотранспортной специализацией — 140 тысяч ₽;
- дорожные рабочие — 90 тысяч ₽;
- таксисты — 84 тысячи ₽;
- дальнобойщики, бурильщики, обивщики и распиловщики — 80 тысяч ₽;
- автомаляры и специалисты по металлу — 75 тысяч ₽.
Эксперты отмечают, что в автомобильной отрасли требуются квалифицированные кадры, которые могут внедрять новые решения на производстве и модернизировать существующие процессы. Стабильно высоким спросом пользуются водители, пишет «Авито».
Регионы с самыми высокими зарплатами:
- Москва — 80 тысяч ₽;
- Санкт-Петербург — 75 тысяч ₽;
- Сочи — 71 тысяча ₽;
- Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар и Новосибирск — 60 тысяч ₽;
- Ростов-на-Дону и Тюмень — 55 тысяч ₽.
Самые высокооплачиваемые профессии по регионам:
- Москва, портной по перетяжке салонов автомобилей — 125 тысяч ₽;
- Санкт-Петербург, управляющий автомойки и СТО — 115 тысяч ₽;
- Новосибирск, управляющий автосервиса — 250 тысяч ₽;
- Нижний Новгород, арматурщик — 225 тысяч ₽;
- Тюмень, водитель бульдозера — 160 тысяч ₽;
- Набережные Челны, программист транспортного предприятия — 130 тысяч ₽.
Ранее «Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые профессии в строительстве.