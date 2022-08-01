Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Toyota обновила внедорожник Fortuner

Motor.ru

Компания Toyota обновила внедорожник Fortuner для тайского рынка. Модель получила иной внешний декор и расширенное оснащение, а также новую начальную версию — Leader. Новшеством для базовых вариантов модели стали передний парктроник, системы мониторинга «слепых» зон и контроля поперечного трафика сзади, а также климат-контроль с фильтром мелкодисперсных частиц. Техническая начинка при этом не изменилась: Fortuner по-прежнему предложат с дизелями 2.4 и 2.8.

Toyota обновила внедорожник Fortuner
Фото: Motor.ruMotor.ru

Внедорожник Toyota Fortuner второго поколения выпускают с 2015 года. В Таиланде модель пользуется большим успехом, а потому там её можно купить и в обвесе от ателье Modellista, и в топ-версии GR Sport, и в специальном исполнении Commander, тираж которого будет ограничен тысячей экземпляров. А сегодня «Тойота» представила Fortuner нового модельного года: у него иной внешний декор и расширенное оснащение.

Motor.ru
Motor.ru

Базовый вездеход теперь носит имя Fortuner Leader. Его легко опознать по 18-дюймовым колесам другого дизайна, черной решетке радиатора, черным молдингам и подножкам, а также соответствующим шильдикам. В список оснащения версии добавлены климат-контроль с фильтром мелкодисперсных частиц, передний парктроник, системы мониторинга слепых зон и поперечного трафика сзади.

Новшество средней версии Legender — комплекс безопасности Toyota Safety Sense с адаптивным «круизом» и контролем полосы. Плюс у такого Fortuner есть полностью светодиодные фары, динамические указатели поворота, колеса диаметром 20 дюймов и медиасистема с экраном на девять дюймов вместо восьми. Наконец, в отличие от Leader, вариант Legender можно заказать со старшим дизелем 2.8 (204 л.с., 500 Нм).

Motor.ru

На вершине гаммы, как и прежде, расположился Fortuner GR Sport. Внедорожник отличается богатым оснащением, топовым мотором с особыми калибровками и перенастроенной подвеской. Стоит такая машина 1 899 000 тайских бат, что соответствует 3,24 миллиона рублей. Для сравнения: Fortuner Legender обойдется минимум в 1 603 000 бат (2,73 млн рублей), а Leader — в 1 371 000 бат (2,34 млн рублей).

Автоновости,Toyota Fortuner,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители