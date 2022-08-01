«Французы совершили диверсию»: «АвтоВАЗ» может закрыть завод в Ижевске

Рабочие завода Lada в Ижевске, где собирали семейство автомобилей Vesta, пожаловались Владимиру Путину на длительный простой завода и отсутствие перспектив предприятия. Сотрудники уже пять месяцев не выпускают машины и ожидают массовых сокращений, рассказали «Газете.Ru» в профсоюзе завода. Впрочем, перенос сборки автомобилей Vesta в Тольятти может быть неизбежным решением, уверены эксперты.

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Коллектив Ижевского автомобильного завода опубликовал в соцсетях открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить "уничтожения завода", сообщив о "крайне негативной" ситуации на предприятии. Завод не функционирует из-за отсутствия деталей для выпуска автомобилей.

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"Французские владельцы завода совершили диверсию", – заявляют рабочие, отмечая, что в России производилось всего 40% комплектующих для Vesta, а остальное привозилось из-за рубежа.

По словам лидера профсоюза автозавода "Lada Ижевск" Виктора Назарова, пока со стороны руководства и властей Удмуртии никакой реакции на письмо не было.

"Мы пытаемся убедить их, что переносить производство нельзя. Нам объясняют, что это необходимо. Мы переживаем, что останемся без автомобиля, без завода. У нас нет перспектив", – говорит в беседе с "Газетой.Ru" лидер профсоюза автозавода "Lada Ижевск" Виктор Назаров.

В профсоюзе подчеркивают, что уровень локализации на заводе не менялся с 2015 года. По данным членов профсоюза, руководство "АвтоВАЗа" уже решило перенести производство Vesta из Ижевска в Тольятти, поскольку производственные мощности на "домашней" площадке в два раза выше и они хронически не загружены.

Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что возобновить производство Lada Vesta удастся не раньше 2023 года, - когда появятся новые поставщики. Сейчас же в качестве альтернативы на ижевской площадке пообещали организовать сборку электрических моделей Lada Largus, отмечала в свою очередь администрация региона.

"Получается, что высшее руководство "АвтоВАЗа" идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу Vesta, вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический Largus, который сегодня существует только на бумаге. Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы", – говорится в обращении рабочих.

В профсоюзе указывают на то, что спрос на электрокары невысок, поэтому коллектив ижевского автозавода, который сегодня насчитывает около трех тыс. человек, придется сократить на 70%.

Полное недопонимание

По словам Назарова, 2 августа состоится встреча представителей "АвтоВАЗа" с коллективом ижевского завода. 4 августа на предприятие приедут глава Удмуртской республики Александр Бречалов и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, которые прояснят дальнейшую судьбу завода. Несмотря на сообщения инсайдеров, сейчас все оборудование для выпуска Lada Vesta остается на заводе, уточняет Назаров. Сейчас, говорит собеседник, никаких ответов у руководства "АвтоВАЗа" о будущем получить не удается.

"Сейчас у нас полное недопонимание. Денис Мантуров (глава Минпромторга – "Газета.Ru") тоже молчит. Настроение негативное. Семьи будут рушиться, большие потери по заработной плате у персонала", – сетует лидер профсоюза.

Работники простаивающего завода, по словам профактивиста, вынуждены заниматься временными работами, чтобы прокормить себя: красить стены, подстригать траву и собирать мусор. Сейчас на этих работах заняты около половины (1,5 тыс.) всех сотрудников предприятия, рассказывает собеседник.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" на просьбу "Газеты.Ru" прокомментировать обращение рабочих к президенту России заявили, что оценивают различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске "в интересах обеспечения работой всего коллектива Группы "АвтоВАЗ" численностью более 40 тыс. человек".

Иными словами компания дала понять, что им нужно думать не только об ижевских рабочих. Финальные решения планируется принять после утверждения советом директоров в августе-сентябре 2022 года, добавили представитель Волжского автозавода. Глава Удмуртской республики Александр Бречалов в разговоре с "Газетой.Ru" в свою очередь пообещал решить проблему с трудоустройством рабочих.

"Если сотрудники захотят сменить место работы или окажутся вынужденными это сделать – у нас есть свободные вакансии и запрос на высококвалифицированных специалистов на других производственных площадках республики", – сказал Бречалов.

Верное решение

Часть сотрудников ижевского автозавода уже уволилась и нашла работу в концерне "Калашников", который увеличивает объем производства, отмечает в разговоре с "Газетой.Ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Людей с эмоциональной точки зрения можно понять. Сейчас страшно терять работу, времена сложные. Письмо подписали около 1 тыс. человек из 40 тыс., а решения принимаются исходя из интереса всей компании", – говорит Кадаков.