Какие сведения о водителях могут добавить в "Витрину данных ГИБДД"

МВД России рассматривает возможность включить информацию о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на «Витрине» массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», — говорится в ответе МВД России на запрос агентства.

Единая цифровая платформа «Витрина данных ГИБДД» заработала 1 июля. В ней содержатся сведения об эксплуатируемых транспортных средствах. Кроме того, она предназначена для проверки компаниями своих водителей на наличие нарушений ПДД. Кроме того, сервис позволяет гражданам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения, содержащиеся в государственном реестре транспортных средств.