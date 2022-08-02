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47 минут назад

Новости автомира: МВД России добавит сведения о водительских правах и диагностических картах в "Витрину данных ГИБДД"

Газета.Ruиещё 13

МВД России рассматривает возможность включить информацию о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Какие сведения о водителях могут добавить в "Витрину данных ГИБДД"
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»Руслан Кривобок/РИА «Новости»

«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на «Витрине» массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», — говорится в ответе МВД России на запрос агентства.

Единая цифровая платформа «Витрина данных ГИБДД» заработала 1 июля. В ней содержатся сведения об эксплуатируемых транспортных средствах. Кроме того, она предназначена для проверки компаниями своих водителей на наличие нарушений ПДД. Кроме того, сервис позволяет гражданам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения, содержащиеся в государственном реестре транспортных средств.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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