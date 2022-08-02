В России прекратил работу официальный сайт Renault

Российский сайт компании Renault прекратил свою работу с 1 августа 2022 года. Об этом сообщает портал Dr1ver. Это связано с уходом бренда из России.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Отмечается, что с любой страницы Renault.ru идет перенаправление на страницу с заголовком «Регистрация клиентов Renault» на сайте Lada.ru. На ней предлагается бывшим клиентам французской марки пройти регистрацию, чтобы иметь возможность получить специальные акции и предложения.

Обслуживанием ранее проданных в России автомобилей Renault будет заниматься «АвтоВАЗ».