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1 час назад

Новости автомира: в России прекратил работу официальный сайт Renault

Газета.Ruиещё 1

Российский сайт компании Renault прекратил свою работу с 1 августа 2022 года. Об этом сообщает портал Dr1ver. Это связано с уходом бренда из России.

В России прекратил работу официальный сайт Renault
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Отмечается, что с любой страницы Renault.ru идет перенаправление на страницу с заголовком «Регистрация клиентов Renault» на сайте Lada.ru. На ней предлагается бывшим клиентам французской марки пройти регистрацию, чтобы иметь возможность получить специальные акции и предложения.

Обслуживанием ранее проданных в России автомобилей Renault будет заниматься «АвтоВАЗ».

Ранее сообщалось, что чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд. Renault приостановила деятельность в России в марте.

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