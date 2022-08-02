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1 час назад

Новости автомира: официальные дилеры начали выдавать новые Lada Vesta NG первым клиентам

Южный автомобильиещё 1

Российские дилеры начали выдавать первые автомобили Lada Vesta NG клиентам. В ближайшее время АвтоВАЗ должен объявить о начале продаж ограниченной партии автомобилей. Уже сейчас клиенты сообщают, что заберут свои автомобили на днях. Информацию о ценах и комплектациях владельцы новых автомобилей сообщают в группе «Lada Vesta клуб».

Покупатель новой Lada Vesta NG отдал за машину неприлично дорого
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Некоторые владельцы пишут, что сейчас ждут установки на свой автомобиль дополнительного оборудования, купленного у дилеров. Один из пользователей сообщил, что отдал за машину неприлично дорого. Новая Lada Vesta с допами, а также с учетом вычета и компенсации по госпрограмме обошлась ему в 1 950 000 рублей.

Ранее стали известны предварительные цены на автомобили Lada Vesta NG с мотором 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил и на механике. В комплектации Comfort седан Lada Vesta NG стоит от 1 630 000 рублей. Универсал в аналогичной комплектации обойдется минимум в 1 815 000 рублей.

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