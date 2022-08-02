Покупатель новой Lada Vesta NG отдал за машину неприлично дорого

Российские дилеры начали выдавать первые автомобили Lada Vesta NG клиентам. В ближайшее время АвтоВАЗ должен объявить о начале продаж ограниченной партии автомобилей. Уже сейчас клиенты сообщают, что заберут свои автомобили на днях. Информацию о ценах и комплектациях владельцы новых автомобилей сообщают в группе «Lada Vesta клуб».

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Некоторые владельцы пишут, что сейчас ждут установки на свой автомобиль дополнительного оборудования, купленного у дилеров. Один из пользователей сообщил, что отдал за машину неприлично дорого. Новая Lada Vesta с допами, а также с учетом вычета и компенсации по госпрограмме обошлась ему в 1 950 000 рублей.