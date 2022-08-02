Стало известно, сколько потратят на перезапуск «Москвича»

Правительство Москвы и КамАЗ инвестируют в столичный завод «Москвич» (экс-«Renault Россия») пять миллиардов рублей, следует из соглашения о сотрудничестве, опубликованного на сайте мэрии города. В документе указано, что обе стороны вложат по половине от указанной суммы и средства должны быть направлены в течение двух месяцев с момента заключения соглашения. Эти деньги, в частности, пойдут на «локализацию узлов компонентов и адаптацию производственных мощностей».

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

План действий следующий: уже до 15 августа должна быть согласована стратегия проекта по возрождению «Москвича», а до конца года завод должен произвести первую партию из 600 автомобилей, причем 200 из них будут электрическими. На 2023 год запланировано увеличение мощности предприятия до 50 тысяч машин (10 тысяч из них — электрические), а в 2024-м производственная планка будет поднята до 100 тысяч автомобилей в год (20 тысяч из которых — электрокары).

Отдельно отмечается, что весь трудовой коллектив бывшего завода «Renault Россия» будет сохранен. Новые владельцы «Москвича» обещают развить дилерскую сеть и организовать послепродажный сервис.