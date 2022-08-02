Раскрыт дизайн Geely Atlas нового поколения

В Китае сфотографировали новый Geely Atlas без камуфляжа. Судя по снимкам, со сменой поколения популярный у себя на родине и в России кроссовер радикально преобразится. Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на новые шильдики на кузове машины: он сохранит прежнее название Boyue, но его дополнят литерой L. На экспортных рынках модель, скорее всего, будет продаваться как Atlas L. Больше подробностей о следующем Atlas появится уже 5 августа.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Ранее новый Atlas засветился на официальных тизерах. Уже тогда стало понятно, что с переходом в следующее поколение модель получит принципиально новый дизайн. Тогда же сообщалось, что в основу модели ляжет платформа CMA, разработанная Geely совместно с Volvo (россиянам она знакома по кросс-купе Tugella).

Ожидается, что новинка превзойдет по габаритам актуальный Атлас (в России продается как Atlas Pro), а модификаций станет больше — кроссоверу прочат гибридную установку Leishen. Будут и обычные бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра.

Autohome.com.cn

Что касается дизайна экстерьера, то он выполнен в фирменной стилистике Geely под названием Energy Storm, которую компания использует с прошлого года. В числе характерных особенностей — Y-образные задние фонари, соединенные светодиодной полосой, затемненные элементы декора, которые пришли на место хрома, и безрамочная радиаторная решетка с 3D-эффектом.

Что же касается упомянутой гибридной установки, то в ее состав входят наддувная «тройка» объемом полтора литра и электромотор, которые суммарно развивают более 300 лошадиных сил (по некоторым данным, отдача составит 317 сил). Запас хода гибрида — 1000 километров.