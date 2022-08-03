Новые цены: АвтоВАЗ вернул Lada Granta версии Club и Quest

АвтоВАЗ возвращает на рынок Lada Granta в исполнениях Club и Quest, которые некоторое время не производились. «Клубная» версия вновь доступна для седана и лифтбека Granta, а вариант Quest — для Granta Cross. Объявлены и новые цены: Granta Club стоит 797,5 тысячи либо 817,5 тысячи рублей в зависимости от типа кузова, а Granta Cross Quest — 853,5 тысячи рублей. Все они попадают под госпрограмму льготного автокредитования, по которой их можно купить дешевле.

Фото: © Lada © Lada

Club-версия отличается от стандартной Granta черными глянцевыми корпусами боковых зеркал, эмблемой на кузове и аналогичными вышивками на сиденьях, а также 15-дюймовым двухцветными литыми дисками оригинального дизайна. Список оснащения такой Гранты дополнен обогревом ветрового стекла, парктроником, аудиосистемой и наружными зеркалами с указателем поворота.

Granta Cross Quest ориентирована на любителей путешествий, поэтому в комплектацию входят сетка для удержания груза в багажнике, резиновый поддон багажного отсека, водоотталкивающая обивка сидений, обогрев ветрового стекла и парктроник.

Lada.ru / Lada Granta Cross Quest 2022 модельного года

У такого автомобиля черная крыша, черные рейлинги, двухцветные диски и надпись Quest на кузове и сиденьях. В этом исполнении для автомобиля предусмотрены кондиционер, сиденье водителя с регулировкой по высоте, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и аудиосистема.

По госпрограмме льготного автокредитования Granta Club можно купить с выгодой за 638 тысяч рублей, а цена лифтбек Granta в аналогичной комплектации составляет 654 тысяч рублей. Granta Cross в версии Quest с учетом скидки обойдется в 682,8 тысячи рублей.