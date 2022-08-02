Эксперты раскритиковали проект ГОСТа для электросамокатов

В России разработан ГОСТ для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Несмотря на то, что подобный документ остро необходим, особенно сейчас, когда на дорогах возникает недопонимание, какое транспортное средство считать мопедом, а какое относится к пешеходам, радости у экспертов этот проект не вызвал.

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"Российская газета" уже рассказывала об этом проекте. Согласно документу, максимальная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, способные разогнаться до 25 км/ч СИМ должны быть в обязательном порядке оборудованы фарой спереди и фонарем сзади. Все СИМ требуется комплектовать светоотражателями и маркировкой, которая должна включать название производителя, максимальные скорость и массу, мощность и год выпуска.

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Но это, пожалуй, единственные положения стандарта, которые споров не вызывают. Главная претензия к проекту состоит только в том, что он не позволит обеспечить безопасность на дорогах.

Сейчас в Новосибирске разгорается скандал с прокатными электросамокатами. Сотрудники ГИБДД начали на дорогах проверять тех, кто ими управляет, и привлекать к ответственности за вождение без прав. И все бы ничего, если бы эти самокаты действительно соответствовали статусу мопеда. Но прокатчики утверждают, что у их техники ограничена скорость до 25 км/ч, что уже не позволяет отнести ее к мопедам. Да и мощность ниже 250 Ватт.

Однако достоверно установить это пока невозможно. Как рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, сейчас в России нет стендов для испытаний электросамокатов. Кроме того, нет даже требований к СИМ и уж тем более - методик проверки. Поэтому бесспорно установить мощность и максимальную скорость этих устройств можно, только войдя в их программное обеспечение. Но это делают только в сервисных центрах. Там могут не только прочитать данные, но и изменить параметры устройств.

Что же касается проекта нового ГОСТа, то он вообще не устанавливает требований, по которым можно отличить самокат от мопеда.

То, как сейчас некоторые экспертные центры определяют мощность электросамокатов, попахивает провокацией, считает доктор технических наук, профессор кафедры "Автомобили" МАДИ Виталий Гаевский.

Эти центры устанавливают принадлежность самоката к мопедам по данным из интернета, ориентируясь на аналогичные модели. Какой-либо утвержденной методики для этого в России действительно нет. Нет и соответствующих стендов. Однако методику для их проверки разработал сам Виталий Гаевский и проводит по ним испытания не только электросамокатов, но и моноколес.

На СИМ устанавливается испытательное оборудование. Затем на специально размеченной площадке его разгоняют до определенной скорости, вплоть до максимально возможной. После этого устройство двигается с постоянной скоростью, в этот момент и замеряются параметры. Именно таким способом устанавливают мощность в режиме длительной нагрузки, как прописано в Правилах дорожного движения.

И пока никто у нас, кроме профессора Гаевского, таких испытаний не проводит. К сожалению, пока судебные тяжбы по поводу незаконного привлечения к ответственности за управление электросамокатом без прав - новшество. И в новосибирских судах впервые предстоит изучить протоколы испытаний Виталия Гаевского.

Что же касается проекта ГОСТа, то, по словам профессора, он сам направил более 40 замечаний к проекту. Если они не будут учтены, то принятие такого документа только увеличит риск происшествий на дорогах с участием электросамокатчиков. Например, в нем есть такое требование, как возможность дистанционно заблокировать движение такой техники. Очевидно, что это в лучшем случае приведет к травмам.