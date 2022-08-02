Электросамокаты за 300 тысяч рублей. Мощные флагманы Segway-Ninebot прибыли в Россию

Компания Segway-Ninebot начала в России официальные продажи своих самых мощных флагманских электросамокатов. Об этом пишет iXBT.com.
Компания выпустила самокаты GT1 и GT2. Они разгоняются до 70 км/ч и стоят совсем недешево. Так, цена флагмана GT1 составляет 199 990 рублей. Он развивает скорость до 60 км/ч, снабжен аккумулятором на 1008 ВТ·ч, допустимая нагрузка составляет до 150 кг. Он также имеет 11-дюймовые пневматические бескамерные шины, дневные ходовые огни, задние поворотники.
Стоимость GT2 составляет 299 990 рублей. Он имеет двойной электромотор, а скорость развивает до 70 км/ч. Также у модели аккумулятор на 1512 Вт·ч, запас хода до 90 км, преодоление уклона до 16°.
Ранее стало известно, что в России разработан ГОСТ для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Согласно документу, максимальная скорость средств не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, способные разогнаться до 25 км/ч СИМ должны быть обязательно оборудованы фарой спереди и фонарем сзади. Они также должны комплектоваться светоотражателями и маркировкой.