Автовладельцев оповестят об отзывных кампаниях через "Госуслуги"

Росстандарт в 2022 году запустит сервис на "Госуслугах", который будет оповещать владельцев автомобилей о попадании их машин под отзывную кампанию. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

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"Мы в прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем. Это согласование отзывных программ в области автомобильных, колесных транспортных средств. В ближайшее время, в этом году планируем уже запустить этот сервис через "Госуслуги", когда владелец автотранспортного средства, в случае если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление на "Госуслугах", - сказал он.

Шалаев отметил, что цифровая повестка стала ключевой для ведомства за последние пару лет и целый ряд услуг, которые оказывает Росстандарт, уже переведены в цифровой формат.