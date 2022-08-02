Chery рассказала о моторе нового кроссовера Omoda для России

В российском представительстве Chery продолжают делиться информацией о совершенно новой модели, продажи которой стартуют осенью этого года. Речь идет об Omoda C5, которую в самой компании называют фастбеком-кроссовером. Выяснилось, что новинку предложат в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и с одним силовым агрегатом — бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, который развивает 147 лошадиных сил. Пару ему составит вариатор. Привод — только передний.

Фото: Chery Chery

На этот раз автопроизводитель поделился информацией о двигателе российской спецификации Omoda C5. Если в родном Китае модель доступна как с полуторалитровым турбомотором, так и с двигателем объемом 1,6 литра, то на нашем рынке новинку предложат с безальтернативным наддувным агрегатом SQRE4T15C 1.5, дефорсированным с 156 до 147 лошадиных сил.

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Крутящий момент составляет 210 Нм — он достигается в диапазоне оборотов от 1750 до 4000, и не менее 80 процентов от его максимального значения доступны во всем рабочем диапазоне двигателя, а именно от 1350 до «отсечки» на 5500 оборотов в минуту. В Chery отмечают, что такая «эластичность» улучшает динамику и достигается благодаря применению турбокомпрессора Garrett (Honeywell) и технологии двойной коррекции фаз впускного и выпускного распределительных валов от BorgWarner.

Мотор работает в тандеме с вариатором CVT25 — эта трансмиссия попала в «Топ-10 лучших в мире коробок передач», составленным экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Lopal Cup в прошлом году. В числе ее особенностей Chery перечисляет независимую гидравлическую систему, стальной ремень от Bosch, повышающий КПД трансмиссии до 92,5 процента, высокоэффективный лопастной насос с регулировкой потока и маслом пониженной вязкости.

Раскрыты и динамические характеристики: от 0 до 100 километров в час Omoda C5 разгоняется за 9,9 секунды, а максимальная скорость составляет 195 километров в час. Расход топлива по паспорту — 5,8 литра по трассе, 7,1 литра в смешанном цикле и 9,5 литра в городе.

Подробнее о комплектациях в пресс-службе пообещали рассказать ближе к запуску модели. Пока же известно, что у C5 будет три уровня оснащения и широкий выбор цветовых комбинации.

В Китае модель уже продается и стоит от 92,9 тысячи до 108,9 тысячи юаней (примерно 0,85-1,01 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).