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53 минуты назад

Новости автомира: официальный сайт Renault перестал работать в России

Елена Прошина

Официальный сайт автомобильной марки Renault в России прекратил работать. При попытке зайти на него пользователей автоматически перенаправляют на площадку российской марки Lada. Об этом пишут «Известия».

Официальный сайт Renault перестал работать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На странице клиентам предлагается пройти регистрацию. После этого пользователей обещают оповещать обо всех «важных новостях и событиях в России по обслуживанию автомобилей Renault».

Напомним, в мае компания Renault заявила об уходе из России. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».

Поставка запчастей для послепродажного обслуживания автомобилей Renault будет осуществляется силами компании «АвтоВАЗ» и его дистрибьютора «Лада-Имидж». Такие договоренности были достигнуты после переговоров дилеров французской компании с российской.

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