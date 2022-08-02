Официальный сайт Renault перестал работать в России

Официальный сайт автомобильной марки Renault в России прекратил работать. При попытке зайти на него пользователей автоматически перенаправляют на площадку российской марки Lada. Об этом пишут «Известия».

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На странице клиентам предлагается пройти регистрацию. После этого пользователей обещают оповещать обо всех «важных новостях и событиях в России по обслуживанию автомобилей Renault».

Напомним, в мае компания Renault заявила об уходе из России. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».