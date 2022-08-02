Официальный сайт Renault перестал работать в России

Официальный сайт автомобильной марки Renault в России прекратил работать. При попытке зайти на него пользователей автоматически перенаправляют на площадку российской марки Lada. Об этом пишут «Известия».
На странице клиентам предлагается пройти регистрацию. После этого пользователей обещают оповещать обо всех «важных новостях и событиях в России по обслуживанию автомобилей Renault».
Напомним, в мае компания Renault заявила об уходе из России. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».
Поставка запчастей для послепродажного обслуживания автомобилей Renault будет осуществляется силами компании «АвтоВАЗ» и его дистрибьютора «Лада-Имидж». Такие договоренности были достигнуты после переговоров дилеров французской компании с российской.