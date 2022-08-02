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2 часа назад

Новости автомира: россияне сменили BMW на Bajaj

Лера Букина

На рынке новых мотоциклов в РФ наблюдаются новые тенденции. Если раньше россияне чаще всего выбирали модели BMW, то сейчас они делают выбор в пользу индийской компании Bajaj, сообщает «Автостат».

Россияне сменили BMW на Bajaj: на рынке мотоциклов появился новый лидер
Фото: BMWBMW

Так, BMW оказалась на четвертом месте, а Bajaj– на первом. В России за полгода продали 1501 мотоциклов Bajaj, тогда как мотоциклов BMW продали лишь 841 штуку.

Второе и третье место заняли Motoland и Regulmoto (продано 1114 и 1046 мотоциклов соответственно). На пятом месте - Avantis, которой удалось продать 591 мотоцикл.

В модельном рейтинге также произошли изменения. Так, на первом месте оказался Motoland XL250 (820 единиц), на втором - Bajaj Boxer BM 150 (485 шт.), на третьем - Bajaj Pulsar (462 шт.). Пятое место разделили Regulmoto Sport и KAYO T2 Enduro (366 и 342 шт. соответственно).

В общей сложности за 6 месяцев удалось реализовать 9561 мотоцикл, что ниже на 18% год к году.

Ранее эксперты «Автостата» зафиксировали падение российского рынка подержанных автомобилей в июне на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Отмечается, что за июнь российские граждане приобрели 353 тысячи легковых автомобилей с пробегом.

Автоновости,BMW,
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