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2 часа назад

Новости автомира: россиян будут оповещать об отзыве авто на «Госуслугах»

Никита Бородкин

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что владельцев автомобилей начнут оповещать об отзыве машины через портал «Госулуг». Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Россиян будут оповещать об отзыве авто на «Госуслугах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шалаев подчеркнул, что перевод отзывных программ в цифровой формат начался еще в 2021 году, а сейчас их интегрируют в сервис госуслуг. По его словам, такой подход позволит облегчить работу с потребителями и быстрее оповещать их о возможных неполадках в авто.

Напомним, что 1 августа стало известно об отзыве в России более 38 тыс. автомобилей марки Mercedes-Benz, которые были реализованы с 2004 по 2014 годы, из-за проблем с тормозными усилителями.

В Росстандарте подчеркивали, что устранение проблемы ляжет на плечи официальных дилеров немецкой марки. Они должны будут проверить тормозную систему и при выявлении проблем провести замену детали за свой счет.

Автоновости,Mercedes-Benz,Антон Шалаев,Михаил Мишустин,Росстандарт,Правительство РФ,
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