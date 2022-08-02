Россиян будут оповещать об отзыве авто на «Госуслугах»

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что владельцев автомобилей начнут оповещать об отзыве машины через портал «Госулуг». Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщается на официальном сайте российского правительства.

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Шалаев подчеркнул, что перевод отзывных программ в цифровой формат начался еще в 2021 году, а сейчас их интегрируют в сервис госуслуг. По его словам, такой подход позволит облегчить работу с потребителями и быстрее оповещать их о возможных неполадках в авто.

Напомним, что 1 августа стало известно об отзыве в России более 38 тыс. автомобилей марки Mercedes-Benz, которые были реализованы с 2004 по 2014 годы, из-за проблем с тормозными усилителями.