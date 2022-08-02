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2 часа назад

Новости автомира: чем Mitsubishi Pajero Sport по параллельному импорту отличается от российского

Российская Газета

"Клубный сервис" разобрал Mitsubishi Pajero Sport, доставленный новому российскому владельцу из ОАЭ по параллельному импорту, и рассказал, чем внедорожник для Арабских Эмиратов отличается от версии, собираемой до недавнего времени в России.

Чем "параллельный" Mitsubishi Pajero Sport отличается от российского
Фото: "Клубный сервис"/youtube.com "Клубный сервис"/youtube.com

Pajero Sport для рынка ОАЭ выпускается в Таиланде. Комплектация имеет свои нюансы: так, у авто нет подогрева сидений, руля и зеркал, а радиатор отопителя салона имеет меньший размер, чем у нашего "Паджеро Спорт". Но, учитывая, что машина предназначена для страны с жарким климатом, отсутствие вентиляции сидений выглядит странно.

Шумоизоляция салона посредственная: небольшие островки виброизола и "его ворсейшество" войлок.

Днище не имеет обработки антикором, а швы промазаны герметиком посредственно. На раме уже появились множественные очаги коррозии.

Цена автомобиля, представленного в обзоре, составляет 3,5 млн рублей. Mitsubishi Pajero Sport в России стоит 4 439 000 - 5 639 000 рублей.

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