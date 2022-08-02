Дилеры продают обновленную Lada Vesta почти за 2 млн рублей

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали предлагать обновленную модель Lada Vesta. Об этом говорится в Telegram-канале «Lada Vesta клуб».
Так, например, один из пользователей канала по имени Степан рассказал, что ждет установки дополнительного оборудования на свой универсал Lada Vestа SW Cross. На машину ставят сигнализацию, а также будет сделана антикоррозийная обработка. Стоимость машины без допоборудования составляет 2 317 000 руб., однако автомобиль обошелся клиенту в 1 950 000 руб. — с учетом скидки по госпрограмме.
Первая серийная обновленная Lada Vesta сошла с конвейера в феврале этого года. Дизайн рестайлинговой Vesta отличается обновленными бамперами и решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и увеличенным логотипом Lada, а также новыми 16- и 17-дюймовыми дисками.