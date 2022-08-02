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1 час назад

Новости автомира: дилеры "АвтоВАЗа" начали продавать обновленную Lada Vesta почти за 2 млн рублей

Газета.Ru

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали предлагать обновленную модель Lada Vesta. Об этом говорится в Telegram-канале «Lada Vesta клуб».

Дилеры продают обновленную Lada Vesta почти за 2 млн рублей
Фото: LadaLada

Так, например, один из пользователей канала по имени Степан рассказал, что ждет установки дополнительного оборудования на свой универсал Lada Vestа SW Cross. На машину ставят сигнализацию, а также будет сделана антикоррозийная обработка. Стоимость машины без допоборудования составляет 2 317 000 руб., однако автомобиль обошелся клиенту в 1 950 000 руб. — с учетом скидки по госпрограмме.

Первая серийная обновленная Lada Vesta сошла с конвейера в феврале этого года. Дизайн рестайлинговой Vesta отличается обновленными бамперами и решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и увеличенным логотипом Lada, а также новыми 16- и 17-дюймовыми дисками.

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