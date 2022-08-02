Дилеры продают обновленную Lada Vesta почти за 2 млн рублей

Так, например, один из пользователей канала по имени Степан рассказал, что ждет установки дополнительного оборудования на свой универсал Lada Vestа SW Cross. На машину ставят сигнализацию, а также будет сделана антикоррозийная обработка. Стоимость машины без допоборудования составляет 2 317 000 руб., однако автомобиль обошелся клиенту в 1 950 000 руб. — с учетом скидки по госпрограмме.