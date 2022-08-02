Дефицит рулит: Toyota не может выпускать даже старые Land Cruiser 70

В Австралии серия внедорожников Toyota Land Cruiser 70 по-прежнему пользуется успехом, причём модель в последнее время бьёт рекорды продаж. Однако компания пока не может удовлетворить спрос и останавливает приём заказов.

Фото: Toyota Toyota

Представители Toyota, пишет CarExpert, объяснили это сочетанием таких факторов, как производственные проблемы, связанные с перебоями поставок комплектующих, и исторический максимум спроса.

Вице-президент Toyota Australia по продажам, маркетингу и франчайзинговым операциям Шон Хэнли в своём заявлении отметил, что материнская компания и представительство марки в стране делают всё возможное для удовлетворения спроса, но "глобальные проблемы в отрасли не позволяют выполнять заказы быстрее". С клиентами, уже сделавшими заказ, в ближайшее время свяжутся дилеры и сообщат о корректировке сроков ожидания. По информации одного из дистрибьюторов, прождать свою "семидесятку" можно от трёх до четырёх лет или не дождаться вовсе.

Австралийские дилеры Toyota прогнозируют дефицит других Land Cruiser, RAV4 и Camry.

Toyota

Несколько месяцев назад Toyota обновила Land Cruiser 70, увеличив грузоподъёмность и оснастив внедорожники серии ассистентами автоматического торможения, обнаружения пешеходов и велосипедистов.

Гамма кузовных модификаций LC 70 включает пятидверный внедорожник, грузовики с одно- и двухрядной кабиной, а также трехдверный остекленный фургон (Troop Carrier).

Линейка моторов состоит из бензинового V6 1GR-FE мощностью 228 л.с. и 205-сильного турбодизеля 4.5 V8 модели 1VD-FTV. Оба двигателя работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный с жёстким подключением переднего моста, блокировкой дифференциала и "раздаткой" с понижающим рядом.