Chery планирует продавать в России конкурента Toyota Camry

Портал «Китайские автомобили» узнал, что Chery изучает возможность расширения модельной линейки в России за счет седана. Причем речь идет о флагманской модели Arrizo 8, которая совсем недавно дебютировала в родном Китае — это седан D-класса, который мог бы составить конкуренцию Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato. В настоящее время компания проводит маркетинговые исследования на тему вывода седана на наш рынок, предлагая потенциальным покупателям заполнить анкету.

Фото: © Chery © Chery

В настоящее время ни Chery, ни Geely, ни Haval не продают в России седаны, а последний так и вовсе не имеет таких машин даже на домашнем рынке (Great Wall, которая владеет Haval, выпускает седаны под другими суббрендами). Однако в скором времени это может измениться. Слухи о том, что Chery намерена выйти в сегмент седанов на нашем рынке, ходят уже не первый год: например, несколько экземпляров Arrizo 5 еще в прошлом году ввезли в страну, но эта модель так и не появилась в продаже.

Chery

Chery

Chery

Теперь же Chery изучает перспективы флагманского Arrizo 8 в России, проводя опрос среди потенциальных покупателей. Им предлагают заполнить анкету, в которой содержатся не только характеристики модели, но и упоминаются конкуренты — Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato. Участникам опроса предлагают выбрать из списка автомобилей разных ценовых сегментов, с которыми еще мог бы конкурировать Arrizo 8, в их числе BMW 3-Series, Audi A4, Hyundai Sonata, Toyota Corolla и другие.

Указан и довольно широкий диапазон предполагаемых цен — от 2,6 миллиона до 4,4 миллиона рублей. Для сравнения: ориентировочный диапазон цен на Arrizo 8 в Китае — от 105,9 тысячи до 128,9 тысячи юаней (примерно от 980 тысяч до 1,2 миллиона рублей).