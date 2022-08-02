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3 часа назад

Новости автомира: подмосковные склады автомобилей заинтересовали Федеральную антимонопольную службу

Motor.ru

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась фотографиями складов автомобилей в Подмосковье, которые опубликовал Autonews.ru в конце мая и июня. Издание предполагает, что антимонопольщики могут начать проверку на предмет создания искусственного дефицита машин в России. Проверка в свою очередь может быть ответом на запрос председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина.

Искусственный дефицит? ФАС заинтересовалась складами автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

В настоящий момент управление ФАС выясняет места размещения парковок, кто ими владеет и какие автомобили находятся на территории стоянок, сообщает Autonews.ru. Речь идет о подмосковных стоянках, одна из которых использовалась дилером «Авилон»: там были замечены тысячи кроссоверов Geely и небольшой запас Mercedes-Benz. Еще около 750 «Мерседесов» на тот момент находились складе завода марки в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья. Это предприятие находится в простое с марта, там производились седаны E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.

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Также на фотографиях были запечатлены около 10 тысяч автомобилей Kia и шесть-семь тысяч машин Hyundai. На две трети заполнен терминал на 12 тысяч машин с моделями Great Wall и Haval. Тогда сообщалось, что все они ждали отправки в дилерские центры по стране.

Впрочем, маловероятно, что автомобильные компании искусственно создают дефицит машин. Например, по собственной информации «Мотора», дилеры Geely на нехватку машин не жалуются. Что же касается Mercedes-Benz, то немецкая марка временно приостановила бизнес-процессы в России, в том числе поставки новых автомобилей из-за рубежа и сборку моделей на подмосковном заводе. Свои российские заводы остановили и корейские Kia и Hyundai.

Haval в свою очередь находится на топовых позициях в рейтинге марок по объемам продаж. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне эта компания стала шестой в списке, реализовав 1637 машин. Больше продали только Lada (7484 шт.), Kia (3703 шт.), ГАЗ (2710 шт.), Hyundai (2685 шт.) и Renault (1834 шт.). В топ-10 также входят УАЗ (1583 шт.), Geely (1027 шт.), Volkswagen (671 шт.) и Skoda (659 шт.). Всего же в июне в России продали 27 761 легковой автомобиль, что на 82 процента меньше, чем в том же месяце 2021 года.

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