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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ нашел рули для Lada Granta

Российская Газета

Все скопившиеся за последнее время некомплектные автомобили (отсутствовало рулевое колесо без подушки безопасности) Lada Granta Classic' 22 доукомплектованы и перемещены в цех отгрузки, информирует паблик Avtograd news.

АвтоВАЗ нашел рули для Lada Granta
Фото: лада.онлайнлада.онлайн

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ накопил на своей территории около 2 тысяч новых экземпляров "Гранты". Партнер компании по неизвестным причинам прекратил поставки рулей.

Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.

В конце июля АвтоВАЗ вернул Granta кондиционер. После этого седан стал стоить от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745 900 рублей без ее использования.

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