АвтоВАЗ нашел рули для Lada Granta

Все скопившиеся за последнее время некомплектные автомобили (отсутствовало рулевое колесо без подушки безопасности) Lada Granta Classic' 22 доукомплектованы и перемещены в цех отгрузки, информирует паблик Avtograd news.

Фото: лада.онлайн лада.онлайн

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ накопил на своей территории около 2 тысяч новых экземпляров "Гранты". Партнер компании по неизвестным причинам прекратил поставки рулей.

Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.