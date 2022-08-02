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2 часа назад

Новости автомира: семья купила электрический Ford Focus и "попала" на большие деньги

Российская Газета

Родители купили 17-летней Эйвери Сивински подержанный Ford Focus Electric. Первые полгода семья не могла нарадоваться - пока автомобиль не потребовал визита в сервис, где сообщили, что ремонт машины обойдётся намного дороже, чем сумма покупки.

Семья купила электрический Ford Focus и "попала" на большие деньги
Фото: FordFord

Ford был куплен с пробегом 96 560 км за 11 000 долларов. Шесть месяцев Focus Electric работал исправно, но потом приборная панель выдала сообщение об ошибке, ещё немного времени спустя автомобиль и вовсе перестал функционировать.

"Сначала всё было хорошо, - рассказала Сивински KVUE News, - Я очень любила его. Он был компактным, милым, тихим. И вдруг он перестал работать".

Как оказалось, у электрического "Фокуса" вышла из строя тяговая батарея. В дилерском центре Ford клиентам предложили услугу по замене элемента и назвали стоимость - 14 000 долларов за аккумулятор без учёта стоимости работ, которые тоже обойдутся в круглую сумму, учитывая, что электрокар является технически сложным изделием. Семье предложили альтернативный вариант: если они не решаться чинить автомобиль, то его за 500 долларов может выкупить компания Ford Auto Nation в округе Пинеллас.

Но самое ироничное, что купить аккумулятор для Ford Focus Electric не получится. Это выяснил дедушка девушки Рэй, который с самого начала принимал участие в решении проблемы.

"Батарея могла стоить в два раза дороже, чем нам озвучили, - говорит он, - но это не имеет никакого значения, потому что достать её не представляется возможным".

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